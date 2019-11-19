Преступление – это импорт электроэнергии из РФ, а не драка Геруса и Ляшко, – Кучеренко

Преступление – это импорт электроэнергии из РФ, а не драка главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса и лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко. Такое мнение выразил народный депутат, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, комментируя рассмотрение судом ходатайства прокуратуры об избрании Ляшко меры пресечения в виде содержания под стражей, пишет «РБК-Украина».

«Ничего трагического в ВИП-зале Борисполя не произошло, а ваше наглое и дерзкое пренебрежение регламентом, манипуляции и прямой обман в ходе рассмотрения вашей "эпохальной" правки – является само по себе преступлением и вызвало бурю эмоций не только у господина Ляшко, а и у тысяч адекватных и патриотичных украинцев», – написал Кучеренко, обращаясь к Герусу.

Нардеп призвал Геруса не опускать «ниже плинтуса» свой авторитет как руководителя комитета и начинающего политика.

«Найдите в себе силы не вестись на указания ваших "старших товарищей", которые ведут свои большие финансовые баталии со своими конкурентами», – отметил Кучеренко.

Нардеп также отметил, что проконсультировался с юристами и они не подтвердили уверенность Геруса в юридической квалификации инцидента, который произошел между ним и Ляшко.

Напомним, с 1 октября благодаря «поправке Геруса» спустя 4 года запрета началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. В начале ноября импорт увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт/ч в сутки.

Лидер «Радикальной партии» неоднократно отмечал, что «поправка Геруса» противодействует национальным интересам Украины.

6 ноября Олег Ляшко и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь».