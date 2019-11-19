Реакция властей относительно Ляшко неадекватная, это показательная порка, – аналитик

Действия прокуратуры в отношении лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко неадекватные, власть устроила показательную порку. Об этом заявил политический аналитик Карл Волох, комментируя вручение прокуратурой подозрения Олегу Ляшко за драку с Андреем Герусом, пишет «Обозреватель».

«Абсолютно неадекватно, как по мне. Знаете, мы вообще живем в какой-то парадоксальной ситуации, когда, условно говоря, три подряд сообщения от людей, которые имеют непосредственное отношение к фракции "Слуга народа", о том, что там выплачиваются, например, в конвертах очень серьезные суммы ежемесячно, не находят вообще никакого отражения, они даже не вносятся в ЕРДР, никто их не проверяет и т.д. А тут вдруг где-то кто-то с кем-то потолкался, и это становится поводом для моментального подозрения. Выглядит все очень жалко как по мне», – сказал Волох.

По его мнению, история с Олегом Ляшко – это показательное наказание, которое власть применяет, чтобы запугать оппонентов.

«С Ляшко в данном случае сделали показательную порку. Для того, чтобы все поняли, кто в доме хозяин и против кого нельзя хвост поднимать», – считает Волох.

Напомним, Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении Олегу Ляшко за его драку с нардепом Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь» и направила в суд ходатайство об избрании экс-депутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

6 ноября Олег Ляшко и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь».