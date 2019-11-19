В Славянске показали, как переделывают «финансово состоятельный» роддом (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) идет к завершению первый этап реконструкция родильного дома. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Работы выполняются за средства Государственного фонда регионального развития. Общая стоимость проекта – 24,5 млн грн.

В этом году будет завершен ремонт базовых помещений, которые обеспечивают полный цикл работы роддома. «Будут полностью сделаны термомодернизация и ремонт хозблока. Это не только подсобные помещения, это и стерилизационные, прачечные, крематорий по сжиганию отходов. Установлен лифт. Также будет разрешена многогодичная проблема родильного дома – это коммуникации, вода и канализация. На всех этажах будут заменены коммуникации», – рассказал мэр города Вадим Лях.

Он отметил, что после реконструкции нахождение в этом медицинском учреждении «должно напоминать посещение гостиницы». До конца года для приема пациентов будет полностью отремонтирован 4 этаж. «Останется в будущем сделать еще три этажа. Это второй этап», – пояснил Лях.

Как заверил прораб подрядной организации «Монолит Центр» Андрей Степаненко, работы ведутся по графику. «В установленные сроки, до конца года, мы укладываемся. Ничего нам не мешает, все для этого есть. Внутренние работы на 4-м этаже выполнены более чем на 70%, наружные – на 50%», – сказал прораб, уточнив, что на объекте работает более 50 человек.

Городской голова Славянска сообщил, что роддом не только отремонтируют, но и пополнят новым современным оборудованием. «Уже был закуплен аппарат вентиляции легких для новорожденных, покупается технологическое, стерилизационное оборудование и все необходимое. В принципе, роддом был неплохо укомплектован и до этого, но докупаем – чтобы соответствовать уже современным нормам», – сказал Лях.

Мэр уверен, что роддом будет финансово состоятельным. «Мы просчитывали. Исходя из реформы, когда "деньги ходят за пациентом", в принципе, того количества пациентов, которое они обслуживали, будет достаточно для того, чтобы он был финансово состоятельным», – резюмировал он.