Муж даже с дивана бы не встал: В соцсетях обсуждают зарплату шахтера в «ДНР»

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) у работников одной из шахт заработная плата составляет около 4,8 тыс. руб. (1 825 грн по курсу местного банка на 19.11.2019). Эту информацию активно обсуждают в соцсетях.

«Хочу поделиться зарплатой своего мужа, работающего на шахте! Это его зарплата за 23 выхода в октябре. Какой министр сможет прожить на такие деньги? Пусть меня научит!» – написала одна из пользователей соцсети, опубликовав фото с табулькой начисленной зарплаты.

Большинство пользователей отреагировали на это с сожалением и возмущением:

Виктория: «М-да... Шахтеров жалко...»;

Оля: «А если шахтеры хоть раз не выйдут на работу – то весь город почувствует... А профессию не ценят»;

«Stiv Fox»: «Если шахтеры вынесут на вилах все руководство т. н. ДНР, тогда вернется все на свои места. А забастовки приведут к закрытию и затоплению шахт»;

Оля: «По-моему, это единственное правильное решение сложившейся ситуации. Шестой год нищеты. Убираем этих "представителей", захвативших некогда процветающий регион, аккуратно и добровольно возвращаемся в состав Украины, уголь начинает продаваться на ТЭЦ, нам выплачивают соцвыплаты / регрессы / пенсии, убираем ком. час, возвращаются банки / почты / ж-д / и прочие блага 21-го века»;

Андрей: «Даже слов никаких нет. Сочувствую»

Оленька: «Какой позор!!! Шахтеры всю жизнь были самые уважаемые работники! А теперь ниже плинтуса обесценили их труд. Не справедливо это!!!».

Но есть и те, у кого появились сомнения относительно такой зарплаты в шахте: