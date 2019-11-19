Муж даже с дивана бы не встал: В соцсетях обсуждают зарплату шахтера в «ДНР»

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) у работников одной из шахт заработная плата составляет около 4,8 тыс. руб. (1 825 грн по курсу местного банка на 19.11.2019). Эту информацию активно обсуждают в соцсетях.
«Хочу поделиться зарплатой своего мужа, работающего на шахте! Это его зарплата за 23 выхода в октябре. Какой министр сможет прожить на такие деньги? Пусть меня научит!» – написала одна из пользователей соцсети, опубликовав фото с табулькой начисленной зарплаты.
Большинство пользователей отреагировали на это с сожалением и возмущением:
- Виктория: «М-да... Шахтеров жалко...»;
- Оля: «А если шахтеры хоть раз не выйдут на работу – то весь город почувствует... А профессию не ценят»;
- «Stiv Fox»: «Если шахтеры вынесут на вилах все руководство т. н. ДНР, тогда вернется все на свои места. А забастовки приведут к закрытию и затоплению шахт»;
- Оля: «По-моему, это единственное правильное решение сложившейся ситуации. Шестой год нищеты. Убираем этих "представителей", захвативших некогда процветающий регион, аккуратно и добровольно возвращаемся в состав Украины, уголь начинает продаваться на ТЭЦ, нам выплачивают соцвыплаты / регрессы / пенсии, убираем ком. час, возвращаются банки / почты / ж-д / и прочие блага 21-го века»;
- Андрей: «Даже слов никаких нет. Сочувствую»
- Оленька: «Какой позор!!! Шахтеры всю жизнь были самые уважаемые работники! А теперь ниже плинтуса обесценили их труд. Не справедливо это!!!».
Но есть и те, у кого появились сомнения относительно такой зарплаты в шахте:
- Елена: «Это зарплата банщицы! Он даже по сменам не ходит, кем он работает? Участок 838? У шахтеров в табульке пишут какой участок (упр, бвр и т.п.). Может это не мужа, а ее табулька? У меня вопрос, как можно за такую зарплату работать? У меня муж шахтер, проходчик, и он бы даже с дивана не встал за такую зарплату... Какое унижение для людей в ДНР»;
- Алексей: «Это тарифная ставка грп 1 разряда»;
- Екатерина: «Не верю, чтобы за такую з/п ваш муж спускался в шахту»;
- Татьяна: «Это табулька работника поверхности, тарифная ставка 25 руб. в час, это, наверное, 2 разряд. Потом, где премия, выслуга лет? Как-то странно... Ситуация в угольной промышленности ДНР действительно тяжелая и зарплаты невысокие, к сожалению, но в данной ситуации, скорее всего, человек только устроился, выслуги нет, будет работать дальше, повысит разряд, пойдет выслуга, появится премия, зарплата увеличится».
- Анжелика: «Может 23 и 22 это количество выходных дней может? Нет таких зп на шахтах!»
- Оксана: «Вот Вы бы узнали, уплачивают ли они налоги, которые удерживают из зарплаты...Я очень сомневаюсь. А потом и "шикарная" пенсия будет»;
- Ростислав: «У меня кент в Макеевке на шахте 20+ получает»;
- Кристина: «Странная какая-то табулька, сами, наверное, напечатали».