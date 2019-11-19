Ревизия Минских соглашений может пройти после встречи ТКГ в Минске, – Верещук

На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, которые состоятся 9 декабря, будут озвучены национальные интересы Украины, а следовательно, пройдет ревизия соглашений. Об этом заявила Ирина Верещук, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Слуга народа» в интервью «Украинскому радио».

В частности, Верещук ответила на вопрос, каких результатов ждать от встречи ТКГ 9 декабря в Минске. «Первое, что эта встреча состоится и на ней будут озвучены наши национальные интересы, а следовательно, и произойдет ревизия самых Минских соглашений. На сегодня они не выполнены, например, в части особого статуса. Мы не можем внести в Конституцию особенность трети Донецкой и Луганской областей. В чем их особенность? Я хочу этой дискуссии в обществе. Пусть оппоненты объяснят логику этой особенности. Позволить, чтобы кто-то в унитарном государстве на региональном уровне решал, какой будет внешняя политика всего государства – это недопустимо. Мы не можем позволить себе таких особых статусов», – сказала Верещук.

Она уточнила, что для того, чтобы это произошло, Украина должна об этом заявить. «Потому что мы законопослушные и подчиняемся международному праву. Мы должны прибыть в Минск и заявить об этом. Если там этого не произойдет, мы вправе заявить, что Минск – мертвый, и мы не можем его выполнять в силу определенных обстоятельств, и Россия его не выполняет», – добавила председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.