Эксперт пояснил, что такое переходное правосудие, и зачем оно Донбассу

Проект основ переходного правосудия, разработанный правозащитниками и экспертами для Донбасса, сейчас находится на доработке в Офисе президента Украины. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинского-Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко.

«Переходное правосудие – это система судебных и несудебных мер урегулирования последствий вооруженного конфликта для нашей страны. Хотя такая же система применяется при переходе от авторитарного режима к демократическому», – отметил он.

По его словам, переходное правосудие включает 4 главных компонента:

преследование виновных в вооруженном конфликте;

репарации или компенсация ущерба жертвам конфликта;

восстановление исторической правды – «право на правду»: что привело к конфликту, что было во время конфликта, что имеем после конфликта;

институциональные реформы, которые служат гарантиями не повторения конфликта.

Эксперт сообщил, что по этим 4-м направлениям наработаны порядка 10 документов ООН, а также межправительственная программа поддержки основ переходного правосудия, которую в этом году обнародовала Германия: «Работа с исторической правдой будет способствовать тому, что принципы переходного правосудия будут внедрены у нас, и на основании этих принципов будут разработаны пакеты документов и государственная политика, как таковая для того, чтобы могли преодолеть последствия конфликта».

«Переходное правосудие – это не средство примирения, и это не средство завершения конфликта. Оно работает после завершения конфликта, когда наступает худой или хороший мир… Но примерно одна треть мероприятий переходного правосудия может и должна выполняться еще на фазе горячего конфликта – это и подготовка госслужащих, это и разработка перспективного обновленного законодательства, поэтому у президента и появилась рабочая группа по реформе криминальной юстиции», – пояснил Мартыненко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV