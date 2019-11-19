Сивохо об отношении к жителям Донбасса: Пришло время прощать и просить прощения

С людьми, которые живут на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, нужно искать общие интересы и точки соприкосновения. Об этом заявил советник секретаря Совета Национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Сивохо в интервью «Укринформу» .

Так, он ответил на вопрос, каким видит отношение к жителям Донбасса – как на неподконтрольной, так и на контролируемой Украиной территориях, что нужно менять. « Это самый сложный для меня вопрос, потому что самый болезненный, наверное. За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, живущими на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины – и мы должны научиться их слушать и убеждать. Нам есть что им сказать », – считает Сивохо.

При этом он отметил, что сначала необходимо поменять «"понятийный аппарат", сформированный пропагандой за пять лет, изменить риторику и перестать использовать штампы – "свои-чужие", "сепары-укры". Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны. Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения, а реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение. Уже скоро вы сами увидите – о каких проектах я говорю», – пообещал советник главы СНБО.

Он также высказался об отношении к переселенцам (ВПЛ). «И повторю, что параллельно необходимо гармонизировать работу с переселенцами, упростить процедуры прохождения КПВВ, выплатить пенсии жителям неподконтрольных территорий и решить еще массу важных вопросов», – отметил Сергей Сивохо.

По его мнению, самое главное – это желание вернуть не только территории, но и людей. «Хоть у этих людей часто другие ценности, и на многие вещи они смотрят по-другому, но это наши люди! Мое мнение – только так мы сможем вернуть Донбасс и людей, которые проживают на неподконтрольных территориях», – объяснил Сивохо.

Напомним, что Сергей Сивохо также рассказал, как новая власть планирует решить 5 первостепенных вопросов на пути реинтеграции Донбасса.