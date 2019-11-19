Главы МИД Украины и Германии обсудили подготовку к Нормандскому формату и двусторонние отношения между странами. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Гайко Маасом в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«К сожалению, погода не позволила моим коллегам посетить Донбасс и увидеть, как мы продвигаемся, и какой прогресс достигнут на пути мирного урегулирования, и, что более важно, – восстановления востока Украины», – сказал он.

«Мы обговорили подготовку к встрече в Нормандском формате, которая должна состояться 9 декабря», – заявил Пристайко.

По его словам, подготовка к переговорам в Нормандском формате продолжается. «У нас также была возможность обсудить двусторонние отношения между Германией и Украиной. Мы говорили о политических и экономических контактах, инвестиционных, культурных – полном спектре отношений между нашими странами. Я рад засвидетельствовать, что много вопросов с Германией уже обсудили, еще больше планов и есть значительные достижения», – отметил глава МИД Украины.

Напомним, ранее о том, что переговоры в Нормандском формате состоятся 9 декабря в Париже сообщила администрация президента Франции и эту информацию позже подтвердили в Кремле.