В «ДНР» выдали основную версию подземных толчков в Макеевке

Подземные толчки в неподконтрольной украинским властям Макеевке, в поселке Объединенный (Донецкая обл.) могут быть вызваны сдвижением подработанного массива горных пород. Об этом сегодня, 10 ноября, со ссылкой на руководителя рабочей группы по установлению природы этих динамических явлений, доктора технических наук Николая Лобкова, пишут местные интернет-ресурсы.

«Основная версия, которая сейчас рассматривается – сдвижение подработанного массива. Это и есть результат довольно глубокого анализа ситуации рабочей группой, но это пока теория, которую можно проверить только с помощью специальной техники», – сказал Лобков.

По информации ученого, на сегодняшний день уже идут переговоры о поставках из России сейсмологического оборудования, которое может поступить в «ДНР» на этой неделе. С помощью данной техники можно будет понять, где находится эпицентр толчков и чем они вызваны.

Напомним, в конце октября в «ДНР» создали рабочую группу по изучению чрезвычайной ситуации в поселке Объединенный, но горные работы не были остановлены. 10 ноября в этом поселке из-за подземных толчков был поврежден жилой дом.