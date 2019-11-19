Особый статус Донбасса за 11 дней: Чем опасно принятие закона в сжатые сроки

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассчитывает, что парламенту удастся разработать законопроект об особом статусе Донбасса в сжатые сроки – между встречей в «нормандском формате» и последним пленарным заседанием Верховной Рады в 2019 году, которое пройдет 20 декабря, то есть за 11 календарных дней. Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий считает, что такая спешка вокруг принятия законопроекта об особом статусе Донбасса не закончится добром, передает «Слово і діло».

По его мнению, если Рада продолжит на год действующий закон об особом статусе Донбасса, – это будет «лайт-версия».

«Продолжение на год действующего закона не станет катастрофой. Однако, внесение какого-то нового документа в такие сжатые сроки – всего за 11 дней – будет, вероятнее всего, иметь негативные последствия. Во-первых, ни у кого не будет возможности нормально изучить документ и оценить реальные риски. Во-вторых, велика вероятность, что новый закон об особом статусе так быстро будет написан под диктовку России», – считает Дикий.

Эксперт предостерег, что принятие закона в ускоренном режиме за 11 дней может обернуться тем, что документ будет не просто рискованным в отдельных положениях, но и в целом неприемлемым.

Дикий подчеркнул, что при таком стремительном продвижении документа общественность просто лишат возможности проанализировать его, предложить альтернативу. В таком случае есть опасность, что населению придется действовать таким же авральный способ – выходить на улицу.

Он выразил опасение, что реакция общества может привести к тому, что все планы властей будут сорваны. «Возможно, будет сформирована совет, чтобы сорвать принятие закона. Принятие такого важного документа в "турборежиме" однозначно вызовет очень большое общественное возмущение», – прокомментировал Евгений Дикий.

В свою очередь, политолог Константин Бондаренко высказал иное мнение и напомнил, что согласно различным социологическим данным более 60% населения Украины хотят мирного решения конфликта в Донбассе. По его словам, те, кто выступает за военный путь – в меньшинстве.

«Если мы хотим жить в демократическом обществе, нужно слушать не улицу, а народ», – заметил Бондаренко.

По мнению политолога, в вопросе закона об особом статусе свою роль могут сыграть США. Бондаренко обратил внимание, что в прошлый раз после длительных споров именно визит американского дипломата Виктории Нуланд подтолкнул ВР проголосовать за закон об особом статусе Донбасса.

«Депутаты фактически проголосовали под давлением Виктории Нуланд. Не приедет ли сейчас в Украину какой-либо представитель США? Все зависит и от того, будут ли депутатам таким образом выкручивать руки», – считает Кость Бондаренко.

Ранее, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Владимир Воля высказал мнение, что имеющийся закон об особом статусе Донбасса украинской власти выгоднее было бы пролонгировать еще на год, а разработкой нового документа в ходе длительных консультаций заняться в следующем году. Следует напомнить, что срок действия документа истекает 31 декабря 2019 года.