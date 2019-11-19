В «Л-ДНР» среди участников НВФ растет число инфекционных болезней

На неподконтрольном украинским властям Донбассе пытаются скрыть масштабы распространения инфекционных болезней среди участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил во время брифинга представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск пытается скрыть масштабы распространения инфекционных болезней среди личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации», – отметил Праута.

Так, согласно данным ГУР, количество инфекционных заболеваний растет в том числе из-за того, что завезенные с территории России медикаменты являются просроченными и непригодными для использования.

Эта проблема на прошлой неделе обсуждалась как наиболее острая во время учебно-методического сбора с «начальниками» медицинских служб НВФ.

«Привлеченные к участию в мероприятии представители руководства военно-медицинской службы ВС РФ рекомендовали коллегам без лишнего афиширования искать возможность лечить военнослужащих в гражданских медицинских учреждениях по местам дислокации подразделений», – сообщил Максим Праута.