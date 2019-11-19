Есть хорошая возможность для решения конфликта на Донбассе, – Маас

У Украины сейчас есть хорошая возможность для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в Киеве заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

«В вашей стране уже 5 лет людей разделяет война, свыше 13 тыс. людей уже погибло – мы должны закончить это. Слишком долго это было реальностью в стране. И у нас есть хорошая возможность, возможно, лучшая за долгое время, чтобы что-то изменить», – сказал он.

«После того, как президент Зеленский пришел к власти, появились новые надежды для людей и на международном уровне. Большие шаги сделаны в Станице Луганской, в Золотом и Петровском – были отведены войска, строится мост. Мы знаем, что это кропотливая дипломатическая работа, но это очень важные изменения для людей. Людям нужен режим тишины и прекращение огня», – отметил Маас.

По его словам, также на Донбассе нужно открыть новые контрольно-пропускные пункты въезда / выезда (КПВВ), чтобы облегчить людям пересечение линии разграничения.

«Сейчас очередь России – реализацию тех переговоров, которые проведены, нужно измерять результатами и действиями», – подчеркнул глава МИД Германии.

Дипломат добавил, что законопроект об особом статусе Донбасса с подготовкой к местным выборам и вопрос амнистии – всего два больших вопроса, которые должны решить на переговорах в Нормандском формате.

Как сообщалось ранее, сегодня, 19 ноября, главы МИД Украины Вадим Пристайко и Германии Гайко Маас обсудили подготовку к Нормандскому формату и двусторонние отношения между странами.