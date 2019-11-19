Германия поддерживает Украину в газовых переговорах с РФ, – Маас

Германия считает, что транзит российского газа через территорию Украины должен продолжаться и после 2019 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в Киеве заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

«Мы поддерживаем переговоры относительно газового транзита через Украину. Мы считаем, что транзит [газа через РФ] следует продолжать и после 2019 года», – сказал он.

«Я хочу развеять некоторые манипуляции, которые появились в последние дни. Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, как мы это и обещали. Мы хотим по отношению к Украине и в будущем быть надежным партнером», – подчеркнул Маас.

Дипломат также ответил на вопрос, будет ли вопрос транзита российского газа обсуждаться на переговорах в Нормандском формате: «Я не могу сказать, кто и какие вопросы будет поднимать во время встречи нормандской четверки. Для нас это очень важная тема. Госпожа федеральный канцлер очень четко сказала президенту Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину и в будущем будет очень важной темой. Президент Путин дал ей некоторые обещания, и мы сейчас находимся в процессе реализации этих обещаний, чтобы этот газовый транзит был организован. Есть еще много проблем, которые нужно решать, но я оптимистичен в том, что то, что мы обещали, сможем выполнить. В этом есть и европейская поддержка, что и в будущем будет альтернативный транзит газа через Украину».

Как сообщалось ранее, сегодня, 19 ноября, главы МИД Украины Вадим Пристайко и Германии Гайко Маас обсудили подготовку к Нормандскому формату, урегулирование конфликта на Донбассе и двусторонние отношения между странами.