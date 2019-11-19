Украина получит 20 патрульных катеров из Франции

Глава МВД Украины Арсен Аваков подписал с французским правительством совместный проект о поставках 20 современных патрульных катеров во время правоохранительной выставки Milipol 2019. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба МВД.

Планируется, что корабельный состав Государственная пограничная служба Украины пополнится 20 современными 32-метровыми патрульными катерами компании ОСЕА.

При этом отмечается, что каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине. «Таким образом мы защитим акватории наших морей и за счет локализации производства в Украине, ориентировочно, это будет один из николаевских заводов, мы сможем возродить производство катеров с алюминиевым корпусом. Надеемся, что после этой сделки мы на постоянной основе будем производить катера на николаевском заводе», – подчеркнул Арсен Аваков.