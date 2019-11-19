Украина надеется на реальный прогресс в Нормандском формате, – Пристайко

Украина надеется на реальный прогресс на переговорах об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе в Нормандском формате. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Германии заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы надеемся, что на этой встрече мы достигнем реального прогресса, которого мы ожидали с 2016 года, когда была последняя встреча в Нормандском формате», – сказал он.

По его словам, для Украины каждый день и каждая упущенная возможность проведения переговоров воспринимается очень больно и эмоционально, поскольку на Донбассе продолжают гибнуть люди.

«Несмотря на все сложности процесса, мы все-таки продвигаемся в нем… Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями. Мы готовы воспринять разумный компромисс и привести домой прогресс, к которому украинцы так давно стремятся», – заявил Пристайко.

Как сообщалось ранее, сегодня, 19 ноября, главы МИД Украины Вадим Пристайко и Германии Гайко Маас обсудили подготовку к Нормандскому формату, урегулирование конфликта на Донбассе и двусторонние отношения между странами.

Напомним, ранее о том, что переговоры в Нормандском формате состоятся 9 декабря в Париже сообщила администрация президента Франции и эту информацию позже подтвердили в Кремле.