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В РФ заявили, что договорились с Украиной по лову рыбы в Азовском море

19.11.19 18:57

В России заявили, что переговоры с Украиной по использованию природных ресурсов в Азовье прошли успешно. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на замглавы Росрыболовства Василия Соколова.

Уточняется, что обсуждение велось в режиме видеоконференции, на которой настояли представители Украины: согласно прежним соглашениям, договор по вылову рыбы пролонгируется ежегодно поочередно на территории стран.

«Стороны пришли к консенсусу по большинству вопросов», – заявил Соколов. Он добавил, что некоторые проблемы остаются, в частности, по вопросам экологии.

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