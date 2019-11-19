В РФ заявили, что договорились с Украиной по лову рыбы в Азовском море

В России заявили, что переговоры с Украиной по использованию природных ресурсов в Азовье прошли успешно. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на замглавы Росрыболовства Василия Соколова.

Уточняется, что обсуждение велось в режиме видеоконференции, на которой настояли представители Украины: согласно прежним соглашениям, договор по вылову рыбы пролонгируется ежегодно поочередно на территории стран.

«Стороны пришли к консенсусу по большинству вопросов», – заявил Соколов. Он добавил, что некоторые проблемы остаются, в частности, по вопросам экологии.