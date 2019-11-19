В прифронтовых селах Волновахского района запустили социальный автобус

На Донетчине в прифронтовых селах Волновахского района будет курсировать бесплатный социальный автобус для людей с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации «Каритас Мариуполь».

Так, села, которые находятся вдоль линии разграничения в Волновахском районе, будут связаны автобусным сообщением с Волновахой. «Социальный бесплатный транспорт – это возможность для людей с ограниченными физическими возможностями приехать в районный центр для посещения врача, решить накопившиеся вопросы социального обеспечения, посетить аптеки и банковские учреждения или приобрести необходимые в хозяйстве вещи и продукты питания», – отметили в организации.

Уточняется, что данная услуга постоянна и будет действовать в течение двухлетнего проекта.

Первый маршрут прошел через населенные пункты Бахчевик, Андреевка, Анадоль и Волноваха. 28 человек имели возможность съездить в центральную районную больницу и пенсионный фонд районного центра.

Оплата трансферов финансируется благотворительным фондом «Каритас Мариуполь» в рамках проекта «Обеспечение базовых потребностей в различных секторах, включая денежной помощью, особенно уязвимых людей, пострадавших от конфликта в буферной зоне на востоке Украины, 2019-2021 годы» при поддержке Caritas Germany.