В Кремле заявили, что на переговорах в «Нормандском формате» примут документ

На встрече глав государств в «Нормандском формате» примут документ, но будет ли он декларативным или обязательным к исполнению, пока говорить рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское РИА «Новости».

«Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст (по итогам встречи), что это будет за документ и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно, пока каких-то совместных решений на этот счет нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, планируется ли по итогам «нормандской встречи» подписывать какой-то документ.

Он добавил, что в настоящий момент согласование текста документа продолжается. «Это согласование некоего текста, а вот что это будет за документ это еще предстоит определить», – отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что бывают документы, которые подписывают, так как они носят обязывающий характер, а бывают документы, которые принимают без подписи, то есть декларативные.



