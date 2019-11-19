В Мариуполе начали устанавливать «Нулевой километр»

В Мариуполе начались работы по установке «Нулевого километра». Это новый туристический объект, который будет располагаться у Дома связи на пр. Мира. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Во многих странах мира – это особый знак, символизирующий начальную точку отсчета дорожных расстояний до различных городов или столиц», – говорится в сообщении.

Как отметили в горсовете, место расположения объекта выбрали путем голосования. Победителем стала локация рядом с Домом связи. За нее отдали 1095 голосов.

В пресс-службе напомнили, что проект победил в программе мини-грантов по развитию культуры, туризма и спорта на 2019 год.