Похоронили пятерых: В Курахово переселенцы живут в заброшенном детском саду (Фото)

В Курахово (Донецкая обл.) около 30 переселенцев из прифронтовых городов Марьинка и Красногоровка живут в здании бывшего детского сада.

Раньше на двух этажах старого здания проживало до 70 человек. «Кто-то пошел на квартиру, другие домой вернулись», – рассказывает 60-летняя переселенка Елена.

Вместе с мужем Елена живет в небольшой комнате с 2015 года. Их дом в Красногоровке разрушен. Ехать к родственникам или друзьям некуда. Супруги надеются на то, что дом восстановят и они смогут вернуться в родной город.

Бывший детсад «Аленка»

Елена рассказала, что за проживание ни копейки не платят. Оплата идет только за коммунальные услуги – в месте с отоплением получается где-то 1000 грн. Но это все равно лучше, чем снимать жилье за 2500 – 3000 грн минимум.

В коридоре темно, не холодно, но и неуютно. Елена демонстрирует туалет и душевую комнату с плесенью на стенах и потолке, старыми ржавыми батареями и трубами.

Душ и санузел. / Фото: kuma.city

В здании есть помещение для кухни, но жители давно им не пользуются. Каждый готовит у себя в комнате на стареньких, небольших спиральных электроплитах.

Женщина рассказала, что на втором этаже сейчас живут две семьи с детьми. Раньше таких семей было больше, но те, кто имел финансовую возможность пошли на квартиру, потому что условия для детей тут «так себе». Хотя, в прошлом году на втором этаже с помощью гуманитарной организации оборудовали комнату отдыха, где есть телевизор, удобные кресла диван и электрический чайник.

Кухня и комната отдыха. / Фото: kuma.city

Надежда до войны жила в Красногоровке, ее квартира сгорела. Поэтому она живет здесь. Несколько лет назад женщина пыталась снимать общежитие за 500 грн, но владелица подняла цену. Женщина не могла платить больше, потому что получает пенсию 1500 грн и пособие переселенца – 1000 грн.

«В этом году у нас уже тепло, в прошлые годы было холоднее. У меня в комнате сыплется штукатурка с потолка. Ремонта в этом помещении давно не было. Но это лучше, чем переплачивать за аренду квартиры. Возможно, не стоит так говорить, но местные, которые сдают жилье переселенцам, неплохо получают из этого. У кого есть деньги на квартиру, те арендуют, я такого позволить себе не могу. Когда началась война, я очень похудела, а потом еще в пожаре сгорели вещи. Купить новые с моей пенсией трудно. Помогали неравнодушные люди, верующие приносили вещи, одежду», – рассказала она.

Елена Александровна – из Марьинки. Ее дом пострадал от военных действий – там выбиты окна, повреждена крыша. Но восстановить жилье нельзя. Женщина боится возвращаться домой из-за войны. Она живет одна, получает пенсию 2800 грн и переселенческие выплаты – 1000 грн. Говорит, что за электричество в месяц платит 200 – 250 грн.

«Живу в бывшем саду с самого начала. На моей памяти похоронили пятерых пожилых людей. Они умерли здесь, вернуться домой так и не смогли. Молодые семьи, здесь также не задерживаются, условий надлежащих нет. Но молодым проще найти квартиру и платить за аренду. Они работают, получают заработную плату, а пенсионеры живут только на пенсию и вынуждены оставаться здесь», – рассказала она.

По материалам «Кума.city»