В «ДНР»: За попытку кражи продуктов из магазина подростку грозит 4 года тюрьмы

В неподконтрольном украинской власти Торезе (после переименования – Чистяково, Донецкая обл.) задержан подросток за попытку хищения продтоваров из супермаркета. Об этом сегодня, 19 ноября, со ссылкой на «МВД ДНР» пишут местные интернет-ресурсы.

«Сотрудники Торезского городского отдела МВД ДНР задержали 16-летнего подростка, который пытался открыто похитить товар в супермаркете. Несовершеннолетний понесет уголовное наказание», – говорится сообщении.

Задержанным оказался учащийся местной гимназии. Находясь в торговом зале, он взял с прилавка продукты и спрятал под одеждой, после чего, не расплатившись, пытался покинуть помещение магазина.

По данному факту «возбуждено уголовное дело», по «законодательству ДНР», подростку грозит максимальное наказание – до четырех лет лишения свободы.