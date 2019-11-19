В Славянске появится роддом по стандартам отеля (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) создают родильный дом по стандартам отеля. Кроме капитального ремонта, там обещают установить новое оборудование. Ремонт обошелся в свыше 24 млн грн. Учреждение планируют открыть до конца года.

В родильном доме Славянска работы проводят как снаружи, так и внутри. На пол укладывают плитку, заменяют электропроводку, и штукатурят стены. По словам сестры-хозяйки Анны Кальмук, она и не помнит, когда в последний раз в этом здании делали что-то подобное.

«Штукатурка осыпалась, мы пытались сами шпаклевать, подкрашивать. Сами все делали. Я работаю уже 25 лет, капитального ремонта у нас не было. Мы своими силами все делали», – рассказывает сестра-хозяйка.

Сейчас рожениц в учреждении не принимают. Вместо них в палатах электрики и штукатуры. «Трудится более 50 человек. В установленные сроки до конца года мы вкладываемся», – говорит прораб Андрей Степаненков.

В горсовете отмечают, что после корректировки сметы, даже удалось сэкономить 1,5 млн грн. «Так вот до конца года еще и эти полтора миллиона как раз будут освоены, и по предложению распорядителя бюджетных средств, я имею ввиду здравотдела, на эти деньги будут сделаны коммуникации», – пояснил мэр Славянска Вадим Лях.

В целом, ремонт обошелся в свыше 24 млн грн. Однако, этих денег хватает только на обновление одного этажа. Но чиновники уже ищут средства, поскольку городской бюджет не справится с такими расходами.

Источник: ТК «Донбасс»