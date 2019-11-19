Собирал информацию с грифом «секретно»: На Харьковщине агента военной разведки РФ приговорили к 12 годам тюрьмы

На Харьковщине по материалам контрразведки Службы безопасности Украины к 12 годам лишения свободы осудили агента российской военной разведки. Апелляционный суд оставил приговор без изменений. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

«К 12 годам лишения свободы приговорен на Харьковщине агент российской военной разведки, задержанный контрразведчиками Службы безопасности Украины», – говорится в сообщении.

Так, жителя Харьковщины Логунова Мехти Феофановича задержали в августе 2017 года. Он был завербован российской военной разведкой и в течение 2015-2017 годов собирал разноплановую информацию, в том числе с грифом «секретно», в военной сфере и в области военно-оборонных разработок. Полученные данные агент передавал кураторам зашифрованным каналом связи.

Вчера, 18 ноября, Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор Орджоникидзевского районного суда Харькова, которым Логунов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет.