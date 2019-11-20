Беспрецедентный пакет: Как Евросоюз финансово поддерживает Украину

Европейский Союз намерен продолжить финансовую поддержку Украины в процессе реализации реформ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 ноября, в ходе заседания украинского правительства заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Дипломат отметил, что подписанное в 2014 году Соглашение об ассоциации с ЕС уже помогло Украине переориентироваться в экономике с востока на запад: «Сегодня доля Европейского Союза в общем объеме торговли Украины составляет 42%, и эта доля продолжает расти».

«Чем больше реформируется Украина, тем больше поддержки предоставляет Евросоюз. Вне Соглашения об ассоциации Европейский Союз и представительство ЕС в Украине активно вовлечены в реализацию пакета финансовой и технической поддержки для всех важных реформ, которые внедряет ваше правительство», – заявил Маасикас.

«С 2014 года Европейский Союз мобилизировал беспрецедентный пакет поддержки в размере 15 млрд евро грантовых и заемных средств для поддержки процесса реформ практически во всех отраслях – это транспорт, энергетика, безопасность пищевых продуктов, сельское хозяйство, антимонопольная сфера, финансовые услуги, таможенная сфера, охрана окружающей среды и даже воздушный транспорт», – проинформировал посол ЕС.

Он добавил, что некоторые реформы в Украине сложные, но в результате они принесут государству значительные преимущества.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины открыл онлайн-систему мониторинга реализации планов по евроинтеграции, которая ранее была доступна только представителям органов власти.