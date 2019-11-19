Главы МИД Литвы о возврате судов: Как будто украли тысячу долларов, а вернули сто

Возвращение задержанных у Керченского пролива трех военных судов Москвой не следует считать прогрессом, поскольку такое действие не свидетельствует ни о никакой «большой победе». Так считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, пишет сегодня, 19 ноября, пишет «Delfi.lt».

Министр сказал, что возврат судов следует сравнить с ситуацией, «когда кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сто». «Возможно это и грубое сравнение, но я не считаю, что это большая победа», – сказал Линкявичюс.

Напомним, что НАТО приветствует возвращение украинских кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года.