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Главы МИД Литвы о возврате судов: Как будто украли тысячу долларов, а вернули сто

19.11.19 20:58

Возвращение задержанных у Керченского пролива трех военных судов Москвой не следует считать прогрессом, поскольку такое действие не свидетельствует ни о никакой «большой победе». Так считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, пишет сегодня, 19 ноября, пишет «Delfi.lt».

Министр сказал, что возврат судов следует сравнить с ситуацией, «когда кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сто». «Возможно это и грубое сравнение, но я не считаю, что это большая победа», – сказал Линкявичюс.

Напомним, что НАТО приветствует возвращение украинских кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

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