Наира, Лучезара и Амиран: Какими именами называют малышей жители Донетчины (Видео)

На Донбассе мода на имена для новорожденных меняется каждый год. В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) иногда родители выбирают малышам старинные или необычные имена.

Так, по словам жительницы Покровска Юлии, имя для своей дочери Ульяны, которой сейчас 7 месяцев, выбирали заранее. Искали редкое. Чтобы отличаться от других. «Может в садике будет одна Ульяна, обычно называют Маша, Оля – таких имен много. А это редкое сейчас. Я посмотрела в интернете какое имя подойдет под отчество», – рассказала Юлия.

Внучку другого горожанина – Василия – назвали в честь его жены. Диане всего 3 годика, однако талантов у нее множество. Мужчина рассказал, что у старшего внука тоже редкое имя – Платон. «Бори, Вани, Пети – таких много, а Платон – значит умный будет», – пояснил мужчина.

В течение года одними из самых популярных девичьих имен в Покровске были Анастасия, София и Варвара. Мальчиков чаще всего называют – Даниилом, Иваном, Михаилом. Однако, есть и редкие имена.

«Ариана, Лучезара, Аглая, Наира, Доминика. Мальчиков у нас называли Аристарх, Матфей, ​​Лука, Амиран, Ильдар. Однако таких, как к примеру, Космос, – у нас не было таких случаев», – говорит руководитель отдела городского ЗАГСа Наталья Буданцева.

Как рассказывают медики, имена для детей большинство женщин выбирают еще до рождения. Если роды прошли тяжело, иногда роженицы называют малышей в честь врача, который спас жизнь их младенцу. «Меняли даже те имена, которые были придуманы заранее для малыша, называли в честь врача», – отметила акушер-гинеколог Ольга Никитенко.

А некоторые родители при выборе имени для ребенка советуются с близкими, или смотрят в церковные календари.

Источник: ТК «Донбасс»