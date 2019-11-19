В зоне ООС сбит беспилотник НВФ, который при падении на землю взорвался

На Горловском направлении незаконные вооруженные формирования (НВФ) применили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который совершал полет над позициями ВСУ для уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений Объединенных сил. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, враждебный беспилотный летательный аппарат был сбит сосредоточенным огнем из стрелкового оружия.

«При падении на нежилом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать об опасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных», – говорится в сообщении.

Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.