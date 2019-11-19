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ЕС ожидает, что Россия обеспечит свободный доступ к Азовскому морю

19.11.19 21:54
Захваченные украинские корабли / Фото из открытых источников
Захваченные украинские корабли / Фото из открытых источников

Евросоюз неоднократно подчеркивал, что Россия должна выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и вернуть захваченные суда Украине. ЕС до сих пор ожидает, что РФ обеспечит свободный доступ к Азовскому морю. Об этом заявили в представительстве ЕС в Украине на запрос «Европейской правды».

«Три украинских военно-морских судна, захваченные российскими пограничниками во время эскалации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, были возвращены Украине на основании договоренности между Россией и Украиной. Это произошло с большим опозданием. ЕС неоднократно подчеркивал, что России нужно выполнять приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и вернуть захваченные суда Украине», – отметили дипломаты.

Напомним, что НАТО приветствует возвращение украинских кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

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