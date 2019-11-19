Жителю Лимана грозит 15 лет за решеткой за покушение на убийство

В Лимане (Донецкая обл.) местному жителю может грозить до 15 лет тюрьмы за покушение на умышленное убийство. Обвинение направлено суд. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Славянской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, 29 августа этого года 42-летний житель Лимана в торговой палатке рядом с магазином, распивая алкогольные напитки, поссорился со своим знакомым из-за личной обиды. Подравшись и оказавшись на полу, злоумышленник выхватил нож и нанес им 50-летнему обидчику целенаправленный удар в левую половину грудной клетки.

Как отмечается, сейчас завершено досудебное расследование и дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет за решеткой.