Зеленский рассказал Маасу о ситуации с безопасностью на Донбассе

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, который прибыл в Украину с рабочим визитом. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники обсудили современное состояние и перспективы развития украинского-германских отношений.

Президент Украины выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны ФРГ территориальной целостности и суверенитета Украины, комплексную помощь во внедрении структурных реформ в нашем государстве, в содействии инициативам по восстановлению поврежденной войной инфраструктуры Донбасса.

Глава государства проинформировал немецкого чиновника о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встреча в Нормандском формате откроет путь к мирному урегулированию конфликта.

Также была обсуждена ситуация вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации так называемой газовой директивы ЕС. Гайко Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы.

Обсуждались также вопросы практического сотрудничества сторон в контексте реализации курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграции.