Вдруг появились синяки: Олега Ляшко суд отпустил на поруки (Видео)

Сегодня, 19 ноября, экс-нардепа, лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко выпусили из-под стражи на поруки. Бориспольский суд отказал прокурорам, которые требовали арестовать Ляшко за драку с главой энергетического комитета парламента Андреем Герусом. Судебное заседание продолжалось почти пять часов.

Прокурор Андрей Неродик заявлял, что причин, чтобы арестовать Ляшко, – достаточно. «Считаю, что допрос потерпевшего, свидетелей, а также видео, которое увидела вся страна, подтверждают обоснованность подозрений», – отметил он в суде.

Но Ляшко отмечает, что в самом подозрении есть серьезные расхождения. «Он написал, что у него нет никаких претензий, что у него нет никаких побоев, никаких синяков. Все нормально, пострадала только сорочка. Дальше смотрим протокол допроса Геруса как свидетеля: 6 ноября после конфликта он пишет, что повреждений никаких нет, 7 ноября он говорит, что повреждений нет. А 8 ноября вдруг повреждения появляются. И появляется новый протокол от 8 ноября. Цитирую: "кроме того, вчера вечером я заметил, что у меня на левой руке синяк и потертости на коже, которые я получил в результате применения против меня насильственных действий со стороны Ляшко"», – говорит в зале суда лидер «радикалов».

По словам адвоката Элеоноры Саловой, медосмотр Андрея Геруса провели только на 6-й день после инцидента. «6-й дней держатся легкие телесные повреждения – синяк. Однако он к этому времени уже должен был сходить. Это отмечено в экспертизе. Но в самой экспертизе на фотографиях видно, что это свежий синяк. Извините, он свежий. Поэтому вопрос: когда он его получил», – отметила адвокат.

Политический заказ в этом видят и эксперты. «Наказание совершенно не соответствует тому, что произошло. Фактически, они потолкались, все жертвы Андрея Геруса – это порванная рубашка. Мы видели все это знаменитое видео. Т. е. это административка, штраф – не более того», – прокомментировал политолог Кирилл Сазонов.

Ляшко поддержали многие политики – Владимир Гройсман, Владимир Парубий, и даже экс-премьер Арсений Яценюк, с которым лидер «радикалов» не раз конфликтовал. А экс-нардеп Виталий Куприй лично пришел в суд.

Шестеро людей попросили суд взять Олега Ляшко на поруки. Судья объявил это мерой пресечения для политика.

«Я должен быть доволен, что меня не посадили в тюрьму. Но на самом деле я не доволен. Потому что это первый политизированный процесс в стране. Я не совершал преступления. Преступление совершал Герус, который провел закон [допускающий импорт электроэнергии из России], предал Украину и работает в интересах врага», – заявил после заседания Ляшко.

Он отметил, что не изменил своей позиции. И уже готовит до НАБУ иск о привлечении Андрея Геруса к ответственности за госизмену.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»