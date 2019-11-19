Россия обязана ответить на иск Украины, – Международный суд ООН

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года. Документ опубликован на сайте инстанции, сообщает «Страна.UA» .

Отмечается, что это постановление следует за решением Международного суда ООН от 8 ноября. Тогда жалобу по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма признали приемлемой.

Спор был инициирован Украиной в январе 2017 года. Киев пытается доказать, что Москва нарушила две международные конвенции – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Российская сторона настаивает, что иск Украины должен быть отклонен, поскольку не подпадает под юрисдикцию международного суда.

Как сообщалось ранее, Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного суда ООН о приемлемости жалобы Украины о финансировании Россией терроризма на Донбассе является мировым прецедентом и будет очень дорого стоить РФ во всех смыслах.