Несмотря на прогнозы Геруса: Импорт электроэнергии из России не прекратился с 15 ноября

Импортные поставки электроэнергии из России и Беларуси в Объединенную энергосистему Украины не прекращались и продолжаются далее, несмотря на недавнее заявление председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса о том, что с 15 ноября импорт электроэнергии в ОЭС Украины должен прекратиться из-за его убыточности.

Как сообщают источники ExPro на рынке, среднесуточный показатель импорта электроэнергии из Беларуси с 16 по 18 ноября составляет 4 млн кВт-ч. По данным источников, импорт киловатт из Беларуси 19 и 20 ноября прогнозируется на том же уровне. В свою очередь, среднесуточный показатель импорта электроэнергии из РФ с 16 по 18 ноября составил 1 млн кВт-ч, а 19 и 20 ноября ожидается в объеме 2 млн кВт-ч.

При этом 11 ноября Герус заявил, что по его мнению, с 15 ноября импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины прекратится, потому что «импортеры уже наелись убытков».

Напомним, что 18 сентября 2019 года Верховная Рада приняла «поправку Геруса» в закон «О рынке электроэнергии», которой спустя 4 года запрета был разрешен импорт электроэнергии из России в ОЭС Украины на условиях двусторонних контрактов.

Коммерческие поставки российских киловатт начались 1 октября. А 6 ноября президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский заявил, что импорт электроэнергии из России и Беларуси вытеснил «Энергоатом» с рынка «на сутки вперед» через заявленные очень низкие цены на электроэнергию.