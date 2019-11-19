Алкоголь, смартфоны, инструменты: Через КПВВ Донбасса не пропустили товары на 125 тыс. грн

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса за прошедшие сутки, 18 ноября, пограничники пресекли три попытки незаконной перевозки товаров через линию разграничения на общую сумму более 125 тыс. грн. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничные наряды Лисичанского и Донецкого отрядов совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил на КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое" помешали трем попыткам перемещения товаров с нарушением установленных правил», – сказано в сообщении.

В частности, уточнили в Госпогранслужбе, через линию разграничения пытались провезти алкогольные напитки, смартфоны, строительные инструменты на общую сумму более 125 тыс. грн.

«Товары изъяты представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления», – отмечается в сообщении.