В Украине более 3 млн человек получили загранпаспорта с начала года

В Украине с начала 2019 года Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) выдала 3 млн 216 тыс. паспортов гражданина Украины для выезда за границу, передает «УНН» со ссылкой на информацию, полученную в ГМСУ.

«С 01.01.2019 по 18.11.2019 оформлено всего паспортов гражданина Украины для выезда за границу почти 3 млн 216 тыс.», – говорится в сообщении.

Также, по данным миграционной службы, с 1 по 18 ноября украинцы оформили 121 тыс. 866 паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Кроме того, ГМСУ с начала года оформила 1 млн 410 тыс. паспортов гражданина Украины в форме ID-карты. «С 1 января 2019 года по 18 ноября 2019 года оформлено всего паспортов гражданина Украины в форме ID-карты более 1 млн. 412 тыс.», – уточнили в ведомстве.

Помимо этого, сообщается, что с 1 по 18 ноября в Украине было оформлено 75 471 биометрических паспортов.

Ранее сообщалось, что в случае, если гражданин Украины, находясь в поездке за границей, потерял загранпаспорт, ему необходимо обратиться в полицию страны пребывания, а затем в посольство Украины. Что нужно предпринять в этом случае, пояснили в Управлении Государственной миграционной службы в Запорожской области.