Нормандский формат: В чем угроза для Украины и на что нельзя соглашаться

Западные партнеры Украины в «нормандской формате» будут настаивать на завершении конфликта на Донбассе при любых условиях, даже в случае ущерба украинским интересам. Такое мнение в комментарии озвучил политолог Владимир Золотарев, передает «Слово і Діло».

Эксперт подчеркнул, что с одной стороны, Франции и Германии все равно, будет ли это капитуляция, главное, чтобы конфликт завершился. С другой стороны, отметил он, в Украине уже создали достаточно нездоровую атмосферу, когда любое движение воспринимается кем-то, как капитуляция.

«Так или иначе, конфликт на Донбассе никому не нужен. Европа согласилась бы с любым решением, лишь бы закрыть вопрос», – отметил политолог.

По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому было бы уместно настаивать на изменении формата. «В формате участвуем мы и все наши враги. Когда трое против одного – это нечестно. Должен быть хотя бы один союзник, например, США. Если у Зеленского есть желание остаться на второй срок или в политике и решить конфликт, то уместно преподносить, как победу только сам факт встречи, но не результат», – считает Золотарев.

По словам политолога, встреча в Париже вряд ли, в принципе, даст какой-то результат. Более того, Украине уместно поддерживать только дипломатический диалог и риторику, мол, победа уже в том, что встреча состоялась.

Золотарев убежден, что Украине ни в коем случае нельзя подписывать никаких документов, поскольку все три стороны – Франция, Германия и РФ – заинтересованы в вариантах, которые ограничивают права Украины.

При этом, поделился эксперт, есть ощущение, что команда Украины хаотична, а четкой позиции и продуманных шагов в политике, в принципе, нет. «Поэтому есть угроза для Украины», – отметил политолог.

По его словам, главная угроза для Украины состоит в некомпетентности украинской команды, из-за чего в «нормандском формате» советники могут подсунуть абсолютно невыгодный документ для Украины. «Нельзя сказать, что прежняя команда была идеальной, но в новой команде слишком много разных людей, а многие из них не понимают, как и куда попали. В этом главная опасность», – подытожил Владимир Золотарев.

Напомним, ранее о том, что переговоры в Нормандском формате состоятся 9 декабря в Париже сообщила администрация президента Франции, эту информацию позже подтвердили в Кремле.