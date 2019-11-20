Вопрос Донбасса: При каких условиях Украина может выйти из «Минска»

Выход Украины из Минских договоренностей возможен, если всеми участниками переговорного процесса будут разработаны и одобрены новые соглашения по Донбассу. Если нет никаких соглашений – это значит, что идет война. Такое мнение выразил политолог Владимир Золотарев, передает «Слово і Діло».

Политолог подчеркнул, что только при условии, если Украина предложит готовый документ, который одобрят все, то можно выходить из «Минска». В случае, если альтернативных соглашений нет, все стороны будут свободны в своих действиях, упрекать в чем-либо будет невозможно, поскольку даже формальных договоренностей нет. «Таким образом, Россия может воевать дальше в полную силу», – отметил политолог.

По его словам, Минские соглашения исчерпали себя, их ценность в их наличии, а не в том, что записано в документе. «Однако, если мы понимаем, что альтернативы нет, а если есть, то не поддерживается другими игроками, то это означает, что Украине придется оставаться, пока какой-либо новый вариант не будет принят нашими противниками-партнерами», – считает Золотарев.

Он добавил, что Украине в рамках Нормандского формата вполне реально предложить расширить количество участников за счет союзников. «Аргументировать можно тем, что участие Франции и Германии за столько лет не дало радикальных изменений, а оружие Украине поставляют США. Поэтому, Украина сделает шаг, чтобы перевести переговоры в новый формат, а значит должны быть новые договоренности», – подчеркнул эксперт.

Также Золотарев обратил внимание, что в Украине привыкли слишком мягко обращаться с европейскими политиками, что причиняет ущерб. «Не нужно ловить каждое слово западных политиков и считать за истину. У них свои интересы», – акцентировал Золотарев.

Политолог убежден, что украинской стороне не стоит бояться быть жестче с Западом. Эксперт напомнил, что история показала, что Запад продемонстрировал себя не с лучшей стороны.

«В качестве стороны, которая решает конфликтные ситуации, Запад совершенно не имеет хорошего бэкграунда. Поэтому Украине нужно не бояться что-то предлагать», – проанализировал Золотарев.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча лидеров «нормандской четверки» 9 декабря не даст результата.