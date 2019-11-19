Герус – диверсант, завербованный Россией: Выступление Ляшко в Бориспольском суде (Видео)

Сегодня, 19 ноября, состоялось заседание Бориспольского суда по делу лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко из-за драки в аэропорту «Борисполь» с главой энергетического комитет парламента Андрея Геруса.

«Мы тут, в суде, по одной причине – потому что это дело сфальсифицировано. Причина фальсификации – попытка власти помешать, как лидеру оппозиционной партии, в нашей борьбе. Основой для возбуждения дела было то, что я якобы нанес телесные повреждения Герусу. Никаких повреждений я не наносил. Каждый это может увидеть на видео из аэропорта "Борисполь". Андрей Герус, который является депутатом Украины, который фактически является врагом Украины, диверсант, террорист и завербованный Российской Федерацией – страной-агрессором – агент. 18 сентября этого года Андрей Герус, вопреки закона "О регламенте [Верховной Рады] ", вопреки Конституции Украины провел поправки к закону "О рынке электроэнергии", чем открыл украинский рынок электроэнергии для российской электроэнергии. Я считаю, что это диверсия. Я хочу напомнить, что мы находимся в состоянии войны с Россией. И открывать украинский энергорынок для страны-агрессора – это подрыв национальной безопасности, это уничтожение собственного энергорынка. Я уже не говорю об экономических последствиях, когда из-за диверсии Геруса тысячи украинцев остаются без работы. Так действуют только враги Украины, диверсанты и агенты в тылу врага. Потому они сегодня осуществляют госизмену, и их трудно назвать государственными деятелями. Герус – действительно государственный деятель. Только не Украины, а России», – заявил Ляшко.

Лидер «радикалов» пояснил, что, исходя из этих позиций, увидев Геруса в аэропорту «Борисполь», он подошел к нему и высказал свою позицию. «Я подошел к нему, высказал в глаза свои претензии, и он начал применять физическую силу. Всем, кто это видел, понятно, что никакой драки там не было, никаких телесных повреждений не было. Была дискуссия, в которой я высказывал ему свои претензии. И это не мои претензии, а эти претензии ему должны были предъявить правоохранительные органы. И в суде сейчас должен быть не я, а Герус – по делу за государственную измену», – продолжил политик.

Видео полного выступления Ляшко опубликовали СМИ:

Как сообщалось ранее, сегодня Бориспольский суд принял решение отпустить Ляшко из-под стражи на поруки.