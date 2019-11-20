Выращивает «траву»: Переселенец Максим Потапчук занялся эко-зельем (Фото)

Полтора года назад переселенец из Донецка Максим Потапчук и его команда организовали Тrava.UA – социальное предприятие по развитию травяного туризма, выращиванию, сбору дикорастущих трав и специй, а также изготовлению авторского чая и зелья. 15% чистой прибыли идет на решение социокультурных задач на востоке Украины, в частности, Тrava.UA поддерживает Международный детский волонтерский проект «Вышитые мечты П и друзей», экологические акции «Bye bye летающий мусор» и другие.

Мог погибнуть, если бы не случайный таксист

По образованию Максим – экономист-юрисконсульт. В мирное время владел бюро переводов, а свободное время занимался просветительством. С единомышленниками создал проект центр «Джерело», где изучали и пропагандировали украинскую историю и культуру. Также незадолго до войны Потапчук развивал в Донецкой области Всеукраинский проект «Тату, почитай» – чтения книг для пап с детьми.

За событиями, происходящими весной 2014-го в Донецке, мужчина следил не на диване перед телевизором – он был в самой гуще событий. Максим с единомышленниками выходил на все проукраинские акции. 13 марта 2014 года присутствовал на митинге в поддержку единства Украины, который на площади Ленина собрал тысячи людей. Тогда в Донецке пролилась первая кровь – от ножевого ранения в карете «скорой помощи» по дороге в больницу умер Дмитрий Чернявский.

«Этот день я считаю началом войны. Наш митинг проходил на одной стороне площади Ленина, а напротив стояли многочисленные "титушки", которые говорили с ярким российским акцентом. А потом увидел автобусы с ростовскими номерами, и стало понятно, что ребят спортивного телосложения для расправы с нами привезли из "братской" страны. Нападавшие в масках кидали в нас камни, кирпичи, бутылками из-под водки и взрывные устройства, которые принесли с собой на митинг», – вспоминает он.

Максим и еще десятки мужчин сформировали прочную цепочку, в середину которой пропустили самых беззащитных – женщин, пенсионеров и детей. И в этот момент в сторону людей понеслись «титушки» с арматурой. Помимо этого нападавшие применили травматическое оружие и нервно-паралитический газ. Пока Самооборона сдерживала массовое и хорошо срежиссированное наступление, люди с украинской символикой, стали организованно отступать. Кто садился в машины и уезжал, другие – прятались в ближайших заведениях, а кто обладал физической силой – давал отпор «титушкам».

«К тому моменту многие парни из Самообороны были травмированы и ранены. Нас переместили в пустой автобус правоохранителей, который стоял через дорогу от площади у McDonalds. Мы надеялись на эвакуацию, но правоохранители нам не помогли. Предпринимались попытки самостоятельно завести машину, просили ключи у полицейских. Но все наши просьбы были проигнорированы. Мы были в ловушке. И в какой-то момент в салон автобуса полетели взрывные пакеты, титушки стали бить стекла и запускать ядовитый газ. Досталось всем. У меня на голове загорелся взрывпакет, благо шапка спасла. Затем нас подло выманили из автобуса и стали добивать кто чем – битами, кирпичами, ногами. Много раз в голове прокручивал те события и представлял, что меня уже нет в живых, если бы не таксист. Не знаю, как его зовут, но я ему многим обязан. Он схватил меня за куртку, бросил в свою машину на заднее сиденье и отвез в больницу», – продолжает Потапчук.

Эвакуация в столицу в целях безопасности

Сначала Максим попал в Донецке в травматологическое отделение больницы им. Калинина, и практически сразу же оттуда был доставлен на реанимобиле в областную травматологию. Готовясь к тяжелой операции, врачи сильно переживали за безопасность пострадавших проукраинских активистов.

«В больницу Калинина приехали на двух джипах крепкого телосложения "титушки" – нагло требовали выдать данные пострадавших на площади Ленина. Они называли докторов хохлами и пособниками фашистов, но медицинский персонал отказал визитерам. Врачи заметно паниковали и звонили коллегам. Мне зашили сосуды в голове и через некоторое время перевезли в больницу №17. Там провел несколько дней, а потом в целях безопасности и дальнейшего лечения меня эвакуировали в Киев», – вспоминает Максим.

«Раз в год прохожу обследование, со здоровьем все нормально. Только вот врачи категорически не рекомендуют заниматься каким-либо активным спортом», – сказал он.

Где родился – там и пригодился

Для себя Максим решил, что лучшая реабилитация – общение с детьми. В Киеве основал общественную организацию «Культурно-освітня фундація Лібері Лібераті». «Недалеко от Киево-Печерской Лавры вместе с киевлянками организовали реабилитационно-образовательный лагерь "Київ-Схід-Діти" для детей-переселенцев. Нам бесплатно помогали местные психологи, меценаты дарили детям билеты в музеи, кинотеатры, театры, роллердром, аквапарк. Ежедневно у нас было от 80 до 140 детей. Организовали склад гуманитарной помощи и старались обеспечить детей обувью, едой, одеждой. Работали в таком активном темпе весь год. Еще некоторое время пожил в Киеве, и когда увидел, что стало больше волонтеров, готовых помогать маленьким переселенцам, решил вернуться поближе к дому, а именно в Краматорск. На тот момент в городе было много переселенцев и всего лишь несколько волонтерских организаций. Первым делом познакомился с активистами штаба помощи переселенцам SOS-Kramatorsk, местными проукраинскими активистами и священниками. Быстро адаптировался к новому городу и стал координировать гуманитарную помощь друзей из Польши, Франции, Германии, Австрии, Чехии и раздавать нуждающимся», – рассказал собеседник о волонтерских буднях 2014-2019 годах.

Помогая землякам материально, Максим не забывал о просветительстве – десятки образовательных акций, фестивалей, встречи с писателями. Например, организовали масштабный проект «История без границ», в ходе которого ученые из Киева читали Skype-лекции для учителей истории, литературы, художественной культуры из Донбасса. А любимое детище – проект «Вышитые мечты П и друзей» – уже давно превратился в международный. Оригинальные изделия, изготовленные руками детей из прифронтовых городов, продаются на ярмарках в разных городах Украины, а иностранцы с удовольствием увозят с собой необычные сувениры.

В октябре 2016 года Максим возглавил Краматорский филиал скаутской организации «ПЛАСТ», которая после деокупации города была на грани исчезновения. Сейчас организация чувствует себя уверено и активно работает в арендуемом помещении с 24 скаутами возрастом от 8 до 16 лет – проводятся образовательные походы, экологические акции и много других интересных направлений.

«Теперь, когда организация укомплектована инвентарем для стабильной работы и наше помещение в идеальном состоянии – моя миссия антикризисного руководителя выполнена. Найду еще несколько трехместных палаток, новые стулья для детей, нового руководителя организации и вуаля – буду инвестировать свое время в создание своей семьи», – переселенец поделился планами.

Трава.UA – яркий пример социального предпринимательства на Донбассе

Общественная организация Максима дважды имела счастливую возможность развивать культурные проекты с коллегами с помощью грантовой поддержки – масштабный литературный фестиваль «Кальмиюс» в 2016 году и «Живая библиотека» в 2017-м. Но всем понятно, что гранты не вечны и помощь Украине когда-то закончится. Максим считает, что в идеальном варианте общественные организации должны стремиться к самообеспечению своей деятельности и для достижения этого есть мощный инструмент – социальное предпринимательство.

«Мне хочется, чтобы все мои проекты не только проводились из года в год, но и развивались, охватывая все больше городов в Донецкой и Луганской областях. Для этого я со своими хорошими подругами, известными волонтерками Татьяной Луговой, Надеждой Рыжук и Марией Ласковой, в марте прошлого года создали социальную инициативу Трава.UA. Сейчас работаем в тестовом режиме – проводим дегустации продукции, ищем и уже предлагаем новые вкусы и ароматы, делаем маркетинговые исследования», – перечислил собеседник.

«Наша миссия в распространении культуры устойчивого стратегического развития гражданского общества – детей и молодежи. Помощь детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и содействие становлению идеи филантропии в Украине средствами социального предпринимательства. И это не просто слова: 15% чистой прибыли направляем на поддержку нашего Международного детского волонтерского проекта "Вышитые мечты П и друзей", а также на развитие культуры и образования. Например, недавно мы отправили новые книги для развития Добропольской Центральной библиотеки, этой осенью помогли создать новую библиотечную инициативу в Тошковке (Луганская обл.). Сейчас готовим к запуску благотворительную волонтерскую акцию "Мешочки с лавандой и добром"», – продолжил он.

Прадед обеспечивал армию УПА травами

Это не первая попытка начать травяной бизнес – шаги в этом направлении были предприняты еще до «русской весны» в Донецке. В разговоре выяснилось, что еще прадед Максима выращивал травы и поставлял собственноручно сделанные лекарства армии Украинской Народной Республики, за что всю жизнь был преследуем советской властью.

«Все то, что я знаю и умею – благодаря дедушке и бабушке. Еще маленьким наблюдал, как они сеют и собирают лекарственные растения, сушат и создают из них продукты, благодаря которым люди не болеют и быстро выздоравливают. До сих пор встречаю тех, кто вспоминает добрым словом моих предков и рассказывает историю своего исцеления. Вот одна из них. Как-то ко мне обратилась женщина с вопросом: "Федор Потапчук – ваш дед?". Оказалось, что благодаря моему деду у нее есть дети. Просто чай на основе чабреца, шалфея и душицы помог ей забеременеть», -– с гордостью рассказал основатель Trava.UA.

Знания, полученные от дедушки и бабушки, Максим подкрепил информацией из научных работ доктора биологических наук, професора, академика Академии наук УССР Андрея Михайловича Гродзинского. «Профессор оставил после себя весомые научные роботы, которые пригодились многим травникам, научным сотрудникам и тем, кто дал клятву Гиппократу», – отметил Потапчук.

Также Максим решил получить специальное образование и посвятить свою жизнь служению медицине.

Травы собирает в Карпатах, а специи выращивает под Киевом

В теплое время года он с командой ездит в Карпаты (Верховинский район Ивано-Франковской области), где собирает экологически чистые дикорастущие травы. «Мята, чабрец, липа, крапива, шиповник, рябина, ромашка, лепестки чайной розы – всего и не перечислишь. Конечно, многое растет и в Донецкой области, но сами знаете, что экология оставлять желать лучшего. Поэтому из трав, растущих в Краматорске, не рискую делать чай», – сказал собеседник.

Также несколько видов специй Максим выращивает в селе Трилесы, на границе Киевской и Житомирской областей, контролируя полный цикл: от маленького ростка до готового продукта.

Сейчас в ассортименте Trava.UA – 15 видов чая: утренние, дневные и вечерние. Максим поясняет, что утренние и дневные чаи бодрят, в частности, благодаря китайскому лимоннику, лафанту и цитронелле. Они тонизируют, улучшают память, концентрацию. Такие чаи можно смело пить вместо утреннего кофе. Чай на основе листьев оливкового дерева и плодов рожкового дерева (сами собирают в Турции) – идеальный после бани и сауны.

Вечерние чаи они более седативные и способствуют отдыху – мята, душица, лепестки чайной розы, валериана, мелисса лимонная и др.

«Есть у нас некоторые чаи, компоненты для которых закупаем у поставщиков со Шри-Ланки, например, палочки цейлонской корицы (циннамон) - благородная царица пряностей или, как ее еще часто называют, настоящая корица. Для ее получения срезают тончайший слой коры произрастающего на Шри-Ланке вечнозеленого тропического дерева и высушивают ее. Получившиеся трубочки хрупкие, имеют светло-коричневый оттенок и очень приятный аромат. Чай, в состав которого входит эта специя, мы назвали "Хюгге". Достаточно 300-граммовой чашки, чтобы получить наслаждение в любое время дня, а также преодолеть депрессивное настроение и усталость, улучшить память и гармонизировать мысли», – разъяснил травник в третьем поколении.

Сотрудничает с обществом слепых

Trava.UA одно из немногих в Донецкой области предприятий, которое ратует за экологию. В чаях нет консервантов и красителей, душистые и полезные растения растут без применения веществ, которые вредят здоровью человека и окружающей среде.

«При упаковке продукции мы не пользуемся скотчем или другими агрессивными материалами, загрязняющих нашу планету. А сувенирные пакеты для нашей продукции мы заказываем в Краматорском обществе слепых, тем самым способствуя его развитию. Кроме того, предоставляем услуги экологически ответственного экокейтеринга: у нас нет чая в одноразовых пакетиках, пользуемся безопасными моющими средствами. Если используем бумажную посуду, то самостоятельно сдаем ее на переработку. И дарим нашим покупателям скидку 4% при заказе чая в Zero Waste экоупаковках, т.е. без наклеек и типографской печати», – перечислил преимущества свой компании Максим Потапчук.