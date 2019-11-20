Украинский: Житель Луганска показал драматический театр и его репертуар (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал, как выглядит музыкально-драматический театр, его репертуар и рассказал о стоимости билетов. Кадры сделаны 14 ноября.

«"Бабий бунт", "Академия смеха", "Приключения Маши и Вити". Тут уже к Новому году скоро дело идет. Они бы еще цены писали бы на билеты», – отметил луганчанин.

Он показал фасад драмтеатра, расположенного на улице Оборонной, на котором красуется надпись – «Український музично-драматичний театр», а также обратился в кассу, чтобы узнать стоимость билетов на представление и можно ли заказать билет по телефону.

Так, житель Луганска выяснил, что стоимость билетов от 60 до 150 руб. (23-57 грн по курсу местного банка на 20.11.2019). «Касса работает с 10:00 до 17:00», – сообщил местный житель.

Фото: скриншот видео YouTube

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube