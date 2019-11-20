«Давай, играй!» – лучший социальный проект Европы 2019 года

В Барселоне состоялась 13-я конференция European Football for Development Network (EFDN). В ходе конкурса More than Football Award 2019 был определен лучший социальный проект в Европе. Участие в нем приняли порядка 40 клубов континента, а в шорт-лист претендентов на победу вошли «Челси», «Ювентус», «Рейнджерс» и «Шахтер», сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

В итоге 19 ноября на «Камп Ноу» лучшим был признан проект Shakhtar Social «Давай, играй!», реализуемый совместно с ДТЭК и при поддержке UEFA Foundation for Children. Мальчики и девочки от 7 до 12 лет бесплатно занимаются футболом с тренерами на 66 площадках в 33 городах Украины. Всего к 2019 году в проект вовлечено порядка 4 500 детей.

«Для нас большая честь получить награду More than Football. Это не только признание, но и отличная мотивация продолжать реализовывать "Давай, играй!" и другие социальные инициативы», – отметила директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

Для ФК «Шахтер» эта победа стала уже второй в истории. В 2012 году проект «Сиротству – нет!» получил награду как лучший социальный проект Европы по версии Европейской клубной ассоциации (ECA).

Кампания #Morethanfootball Action Weeks дает клубам возможность информировать европейскую футбольную семью о своих активностях в рамках КСО и повышать осведомленность об их роли в изменении жизни людей к лучшему. Участники кампании Morethanfootball Action Weeks представляют свои социальные проекты на национальном и международном уровнях.