Амнистия для комбатантов: Эксперт назвал важные нюансы процесса

Урегулирование конфликта на Донбассе предусматривает процесс амнистии для участников боевых действий по обе стороны линии разграничения, но тут есть нюансы. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко.

«Вопрос амнистии больше всего пугает тех наших квази-экспертов, которые в этом не разбираются, но любят спекулировать на этом термине. На самом деле, принципы относительно просты. Амнистия, как таковая, предусмотрена вторым дополнительным протоколом к Женевским конвенциям и там прямо прописано, что после окончания конфликта воюющие стороны предпринимают все возможные для максимально широкого предоставления амнистии комбатантам – людям, которые держали в руках оружие. Это касается обеих сторон», – сказал он.

«Во-вторых, амнистия применима только к внутренним конфликтам не международного характера. Иными словами, поскольку сейчас на Донбассе идет параллельно два конфликта: один – международного характера, где принимает участие Россия; второй – не международного характера, где принимает участие "ЛНР" и "ДНР" – амнистию объявить можно, только она никак не коснется российских кадровых военных и граждан России, поскольку они участвуют в конфликте международного характера», – пояснил Мартыненко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV