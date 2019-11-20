В «ДНР» : Пушилин заявил о «серьезных экспериментах» относительно комендантского часа

В «ДНР» готовят несколько «серьезных экспериментов» относительно комендантского часа. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«Вопрос по комендантскому часу задается всегда и на всех встречах. Он звучит постоянно. Это говорит о том, что это волнует общество», – уверяет Пушилин.

«У нас ведется постоянная дискуссия с правоохранительными органами, на совещаниях этот вопрос возникает очень часто. Летом мы чуть-чуть сдвигались на час, сейчас рассматриваются несколько вариантов. Не хотел бы забегать вперед, но серьезные эксперименты мы сейчас готовим. Мы хотим понять, как это отразится на безопасности и прочем. То есть, некоторые изменения в самом ближайшем будущем запланированы в отношении комендантского часа», – утверждает он.

Как заявил «глава ДНР», он выступает против отмены комчаса «если говорить в отношении безопасности». «Если говорю про молодежь, то я двумя руками и ногами за то, что им не нужен комендантский час, им нужна свобода. Чтобы молодость у них прошла в полной и абсолютной свободе. Мы не имеем права ее отбирать. Такова моя позиция в отношении комендантского часа», – уверяет Пушилин.