В прифронтовой Попасной могут обесточить водоканал

В прифронтовой Попасной (Луганская обл.) из-за долгов за электроэнергию могут обесточить водоканал. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО»).

«Определена дата обесточивания Попаснянского водоканала – 19.12.2019 года. Долг за электроэнергию составляет более 188 млн грн. Вынуждены обратиться к президенту Украины и, к сожалению, пойти на этот шаг», – говорится в сообщении.

«Проблема Попаснянского водоканала в течение нескольких лет озвучивается "ЛЭО" на самых высоких правительственных уровнях. Но безрезультатно, неоднократные обращения остаются без рассмотрения, долги продолжают нарастать. У нас нет другого выбора», – заявили в «ЛЭО».