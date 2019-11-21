Обшарпанные стены дома возвращают в реальность: Житель Горловки показал, как живет город (Видео)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов показал, как сегодня выглядит центральная часть города.

«Чтобы быть объективным, показываю все изменения на улицах города. Думаю, самое приметное из них – реконструкция площади Горлова. Она расположена возле автовокзала, поэтому приезжие почти обязательно проходят мимо нее. Теперь здесь красочно, чисто, комфортно. Бабульки катят свои неподъемные "кравчучки" по ровной цветной поверхности. Обшарпанные стены дома, стоящего рядом, возвращают в реальность», – рассказал Светлов.

По его словам, здание супермаркета шахты имени Засядько тоже преображается. «Стекла вставили, фасад покрасили, ремонт продолжается. Видимо, кто-то его "приобрел" за недорого. Рядом еще один новый магазин – косметики, если не ошибаюсь. За 10 минут, которые я провел возле него, входную дверь никто ни разу не побеспокоил», – сообщил горловчанин.

Светлов отметил, что кругом – объявления с предложением транспортных услуг, «на ободранном, почти растерзанном ларьке – афиши концертов». «В соцсетях горловчане и жители Донецка грустно шутят о "концертной народной республике", когда нет зарплат, но есть концерт», – поделился он.

Как сообщил житель Горловки, в кадр во время съемки попал пенсионер во вполне приличной одежде, который рылся в мусорном контейнере. «Подобные случаи стали уже нормой для Горловки. Когда не только бомжи ходят по городу от мусорки к мусорке, ковыряясь в каждом контейнере», – рассказал горловчанин.

По словам Светлова, в Горловке по-прежнему много неработающих магазинов. Мелкий бизнес на грани. При этом сеть супермаркетов «Геркулес» открывает новые торговые точки. «Мой день "сделала" одна вполне безобидная вывеска: квест-комната "Взаперти". В любом другом городе я не обратил бы на такую внимания. Но здесь и сейчас! Это символ, лозунг жизни в Горловке. Зная, сколько часов люди вынуждены простаивать в очереди на блокпостах "ДНР", чтобы пересечь линию разграничения... Этот "квест" некоторым стоил жизни», – сообщил горловчанин.

«Этой вывеске место на въезде в Горловку, перед паспортным контролем "ополченцев". Взаперти – точно и лаконично! И мелкими буквами: "А на что способен ты, оказавшись взаперти?"», – добавил он.