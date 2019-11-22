Место, где грелись: Житель Донецка показал одну из квартир в доме вблизи аэропорта (Фото)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Заброшки.Донецк», показал, как в середине ноября нынешнего года выглядит разрушенная многоэтажка вблизи аэропорта.

Мужчина показал 9-этажный дом №11а по ул. Взлетная в Киевском районе города.

Он прошел по лестничным пролетам, поднимаясь на 9-й этаж, заглянул в квартиры. Некоторые помещения сохранились, иные разрушены полностью.

В одной из квартир мужчина нашел оборудованную «кухню»: половое покрытие в углу сорвано, и на бетонный пол насыпан уголь. Рядом подготовлены кирпичи, а также деревянные дощечки для розжига огня. «Место, где грелись», – прокомментировал дончанин.

Как ранее сообщали «Донецкие новости», первый «глава ДНР» Александр Захарченко повторял на встречах, что «девятка» по ул. Взлетная – это сакральное место: «Для нас "девятка" – это штаб, это дом. Сакральное место… Все самые главные решения по штурму аэропорта приняты там. Там был штаб, там были Моторола, Гиви, я там часто появлялся».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube