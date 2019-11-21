В соцсети показали пересечение линии разграничения на Луганщине (Фото)

На КПВВ «Станица Луганская» заметны изменения в части благоустройства. Об этом рассказал пользователь соцсетей, публикующийся под ником «Велолайф», который 17 ноября пересекал линию разграничения.

Мужчина добрался из Рубежного автобусом в Станицу Луганскую, потратив на дорогу 3 часа. На украинском КПВВ «Станица Луганская» он отметил изменения в части благоустройства. «Я последний раз здесь был еще весной, наверное… Все поменялось, чуть перестроили», – сказал он.

По словам «Велолайфа», очередь на КПВВ собралась небольшая.

Кроме того, он сообщил, что на украинском КПВВ есть медпункт, пункт обогрева, когда на улице холодно, и навес, под которым стоят люди и ждут своей очереди.

Далее он показал выход в «серую зону». «Наконец-то здесь додумались пустить автобусы, электрокары, которые возят пенсионеров – а их здесь около 90%. Некоторые идут пешком, так быстрее, чем стоять в очереди и ждать автобуса. Но многие пенсионеры с сумками, тачками, просто не могут пройти пешком такое расстояние», – рассказал мужчина.

Он показал и новый мост. «Здесь был разрушенный мост, и людям приходилось пробираться через обломки, спускаться вниз и подниматься по упавшим обломкам плит и деревянным перекрытиям. Это неудобно и небезопасно. Но сейчас сделали такой обход из металлических строительных труб и досок», – сообщил он.

В то время, когда мужчина проходил мост (17 ноября) работы по восстановлению разрушенного моста еще велись (сейчас они уже закончены).

Далее – мост через реку Северский Донец, сразу за которым расположен КПП «ЛНР». «Сегодня я практически не стоял в очередях, но часто приходится стоять несколько часов – на жаре или в холоде», – сообщил «Велолайф».

Затем он показал остановку на неподконтрольной украинским властям части Луганщины, по ту сторону моста. «Отсюда автобусы возят до самого Луганска. Еще полчаса – и мы уже в городе», – сообщил мужчина.

Он подчеркнул, что на личном транспорте проехать невозможно: линию разграничения можно пересечь лишь пешком.