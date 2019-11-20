В зоне ООС изъяты товары на сумму свыше 23 миллионов гривен (Фото)

Подразделения Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил изъяли товарно-материальные ценности на сумму в 23,1 млн грн. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В течение прошлой недели подразделения ГФС провели детальный осмотр и пропуск 79 400 транспортных средств и 632,5 тыс. граждан, которые пересекали линию соприкосновения через КПВВ.

Сотрудники ГФС зарегистрировали 4 уголовных производства, предотвратили 5 попыток нарушения перемещения наличных средств в гривневом эквиваленте в сумме 7,4 млн грн.

Были изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму 23,1 млн грн, в том числе товаров подакцизной группы – на 16,7 млн грн.