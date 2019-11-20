Выход танков и преодоление минных полей: В зоне ООС прошли учения

Выход танковых подразделений ВСУ на огневой рубеж, стрельба с закрытых огневых позиций, а также преодоление минно-взрывных заграждений. Такие задачи отработали подразделения ВСУ в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, сообщает сегодня, 20 ноября, пресс-центр ООС.

В частности, инженерно-саперные подразделения бригады тренировались действовать на минных полях во время наступления. «Сначала бригадные саперы отработали разминирования противотанковой участки местности, чтобы пройти там бронетехникой. Тренировались действовать с зарядом разминирования ЗРП "Тропа". Этот способ используется, когда необходимо создать во время наступления проход через минно-взрывные заграждения для личного состава», – пояснил офицер.

В сообщении отмечается, что, по легенде учений, противник продолжает вооруженный конфликт на территории Донецкой области вдоль линии фронта. «В одном из населенных пунктов он сосредоточивает основные силы и готов перейти в атаку. Впоследствии, враг пытается прорвать оборону первого эшелона наших войск проходом через минные заграждения силами танкового батальона и, продолжая наступление, закрепляется на выгодном рубеже и восстанавливает силы. Вместе с тем, по сигналу тревоги, в район сосредоточения отправляются резервы командира бригады. Подразделения проводят подготовку техники к применению, выходят на огневой рубеж и наносят максимальное огневое поражение наступающего противника», – говорится в сообщении.

«Во время учений, в первую очередь, отработаны мобильность, скорость и взаимодействие. Тренировке резервов уделяется очень много внимания, поэтому, подобные мероприятия проводятся минимум раз в месяц – как днем, так и ночью. Мы обязаны это делать для того, чтобы военные, которые находятся в окопах на передовой были уверены, что общевойсковой резерв в любом случае подойдет, прикроет и окажет необходимую помощь», – отмечается в сообщении.