Достали эти позеры: В «ДНР» открыли мемориальную доску Захарченко (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «глава ДНР» Денис Пушилин открыл мемориальную доску первому «главе ДНР» Александру Захарченко. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
Как утверждают в «ДНР», доска открыта «в честь пятой годовщины со дня образования 5-й отдельной Донецкой мотострелковой бригады имени Александра Захарченко». Ее установили на территории «военной части» имени Захарченко.
В соцсетях местные жители критически восприняли данную новость:
- Илья: «Как вы за**али с этими мемориалами! А живым-то помогают эти вечно скорбящие позеры?»;
- Ольга: «Ага, догоняют и еще дают»;
- Алина: «Да достали эти позеры»;
- Эдуард: «Какая бредятина»;
- Юлия: «Пушилин – лицемер»;
- Алексей: «Не памятниками, мемориалами, не концертами и еще всякой ерундой занимайтесь! Задолбали бабло отмывать, а людей за лохов держать! Сделайте что-то для народа хорошее»;
- Катюша: «Шахтерам задолженность отдали или только мемориалы Денис может открывать!?»;
- Василий: «Что тот, что тот – воры».
Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.